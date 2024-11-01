Mundfish показала два свежих атмосферных скриншота третьего DLC для Atomic Heart

Компания Mundfish поделилась двумя свежими скриншотами грядущего третьего дополнения для Atomic Heart.

© скриншот

Изображения опубликовали в канун Дня всех святых, поэтому у них соответствующая атмосфера.

У третьего дополнения для Atomic Heart всё ещё нет даты релиза. Зато у него есть ещё несколько тизеров, которыми Mundfish делилась ранее в этом году: небольшой ролик с танцующим роботом и фото-тизер подводного исследовательского комплекса «Нептун» и бионического кита.

© скриншот

© скриншоты

Atomic Heart доступна на PC, PlayStation и Xbox с 2023 года. В разработке уже находятся Atomic Heart 2 и сериальная экранизация.