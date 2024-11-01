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Mundfish показала два свежих атмосферных скриншота третьего DLC для Atomic Heart

Компания Mundfish поделилась двумя свежими скриншотами грядущего третьего дополнения для Atomic Heart.

Mundfish показала два свежих атмосферных скриншота третьего DLC для Atomic Heart
© скриншот

Изображения опубликовали в канун Дня всех святых, поэтому у них соответствующая атмосфера.

У третьего дополнения для Atomic Heart всё ещё нет даты релиза. Зато у него есть ещё несколько тизеров, которыми Mundfish делилась ранее в этом году: небольшой ролик с танцующим роботом и фото-тизер подводного исследовательского комплекса «Нептун» и бионического кита.

© скриншот
© скриншоты

Atomic Heart доступна на PC, PlayStation и Xbox с 2023 года. В разработке уже находятся Atomic Heart 2 и сериальная экранизация.