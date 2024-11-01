Пиковый онлайн Dragon Age: The Veilguard в Steam поднялся до отметки 70 414 игроков одновременно. Это было 8 часов назад, а прямо сейчас в игре находятся 41 644 человек одновременно.

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Dragon Age: The Veilguard уже стала крупнейшим релизом для BioWare в Steam. На втором месте — Mass Effect Legendary Edition с пиковым онлайном 59 817 игроков одновременно. Закрывает топ-3 Dragon Age II (Retired), которая в своё время привлекла 19 324 игроков одновременно.

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Dragon Age: The Veilguard обошла Star Wars Jedi: Survivor по пиковому онлайну в Steam - фото 1

Вместе с тем Dragon Age: The Veilguard поставила новый рекорд для Electronic Arts — среди её одиночных сюжетных игр в Steam.

Так, новинке удалось обойти по пиковому онлайну Star Wars Jedi: Survivor, у которой 67 855 игроков одновременно. Третье место в топе за Mass Effect Legendary Edition.

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Прим. — в списке на скриншоте можно наблюдать игры, которые не совсем подходят к категории «сюжетные синглплеерные игры». Это неполная сортировка по тегам, на лидерство The Veilguard она не влияет.

Dragon Age: The Veilguard обошла Star Wars Jedi: Survivor по пиковому онлайну в Steam - фото 2

Пользовательский рейтинг Dragon Age: The Veilguard в Steam всё ещё «в основном положительный» на основе 2 851 обзора. Но у игроков спорные впечатления.

Напомним, что Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила хорошие оценки журналистов.