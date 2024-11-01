Авторы Mortal Kombat 1 показали геймплейный тизер маньяка Призрачное лицо из «Крика»

NetherRealm Studios поделилась небольшим геймплейным тизером маньяка Призрачное лицо/Гоустфейса из культовой франшизы «Крик», который скоро появится в Mortal Kombat 1.

© скриншот

В ролике новый боец вступает в схватку с Джонни Кейджем, активно используя против него большой нож. В руках маньяка также появляются телефон и прибор для изменения тональности голоса.

Напомним, что ранний доступ к Призрачному лицу откроется 19 ноября — для обладателей изданий Khaos Reigns Expansion, Khaos Reigns Bundle и Khaos Reigns Kollection. Полноценный же релиз персонажа состоится 26 ноября.

Mortal Kombat 1 доступен на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Продажи игры превысили 4 млн копий.