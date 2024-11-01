Открытый бета-тест Monster Hunter Wilds привлек более 450 тыс игроков одновременно в Steam

Capcom объявила о старте открытого бета-тестирования Monster Hunter Wilds на PC (Steam) и консолях PS5 и Xbox Series. Он продлится до 4 ноября 05:59 МСК.

© скриншот

Только в одном Steam бета-тест Monster Hunter Wilds уже привлёк 450 555 человек одновременно.

В рамках бета-теста игрокам доступны редактор персонажа, сюжетные испытания и охота на Дошагуму. Кроссплей прилагается.

© скриншот

Также стоит напомнить, что персонажа, созданного в бета-версии Monster Hunter Wilds, можно перенести в полную версию игры на релизе. А вот игровой прогресс не сохранится. Кроме того, участников бета-теста ждёт особая награда для полной версии игры.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series и PC.