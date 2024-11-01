Авторы Sid Meierʼs Civilization 7 представили Макиавелли в новом трейлере лидеров

К числу лидеров стратегии Sid Meier’s Civilization VII присоединился флорентийский политический деятель и философ Никколо Макиавелли. Его игровой стиль основан на дипломатических манипуляциях.

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Подробнее о характеристиках Маккиавели:

Бонус лидера: «Государь». За каждую эпоху герой получает дополнительное «влияние», а за каждое принятое дипломатическое предложение — фиксированную сумму золота. Если предложение было отвергнуто, доход увеличивается. Персонаж игнорирует ограничения по отношениям для объявления войн и способен вербовать военных юнитов из городов-государств, даже если он не является сюзереном.

Черты лидера: дипломатия и экономика.

Историческая цель: «Паук». Если Макиавелли не принимает участие в текущей войне и вы не враждуете с ним, ваш уровень отношений будет увеличиваться.

В список ранее представленных лидеров входят Хатшепсут, Октавиан Август, Ашока, Чынг Чак, Ксеркс, Текумсе и Конфуций. Также студия Firaxis Games продемонстрировала геймплейные механики и рассказала о системе кризисов и цикличности истории.

Sid Meierʼs Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.