Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали новый трейлер

Студия The Chinese Room и издательство Paradox Interactive показали новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игрокам продемонстрировали небольшой фрагмент геймплея, мужскую версию главного героя и нескольких ключевых персонажей.

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Так, героями нового трейлера стали:

Бенни Малдун, клан Бруха — бойцовский пёс объединения Камарилья, которого лучше не злить; Майкл «Толли» Толливер, клан Носферату — общительный и жизнерадостный разведчик, собирающий секретную информацию для Двора; Сафия Улусой, клан Тремер— любопытная исследовательница, способная раскрыть любую тайну; Лу Грэм, клан Вентру — бывший принц Сиэтла и опасная госпожа, которая влияет на решения даже могущественных вампиров.

Помимо вышеупомянутых кланов, в игре также можно стать членом Бану Хаким.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится в первой половине 2025 года и будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. А пока студия активно продолжает делиться фактами об игре: например, о жителях Сиэтла, важности диалогов, а также основных механиках и стилях боя.