Во что поиграть на Android и iOS, новинки ноября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Pokemon Trading Card Game Pocket

Официальная ККИ по мотивам «Покемонов» — теперь и на мобильных платформах! Pocket-версия игры получила как оригинальные иллюстрации, так и новые, эксклюзивные изображения, а собранными картами можно не только любоваться, но и участвовать в сражениях против ИИ или реальных игроков. Пакеты бустеров даже анимированы так, словно игрок своими руками открывает блестящую упаковку!

Forgotten Memories

Психологический хоррор в духе Resident Evil и Silent Hill. Игроку предстоит примерить на себя роль детектива полиции, которая должна раскрыть жуткие секреты, пользуясь лишь фонариком. Отдельно стоит отметить, что над игрой работали в том числе актеры озвучки из оригинальной Silent Hill — подарок фанатам франшизы.

Frostpunk: Beyond the Ice

Мобильная версия Frostpunk: пост-апокалиптической градостроительной стратегии, где игроку нужно защитить последний оплот цивилизации от вечной мерзлоты. По сравнению с оригинальной игрой мобильный вариант, конечно, чуть проще, однако он сохранил ключевые механики. А именно, менеджмент ресурсов, строительство с учетом тепловой инфраструктуры и, конечно же, моральные дилеммы.

Professor Doctor Jetpack

Professor Doctor Jetpack — забавный пиксельный платформер, где игроку нужно управлять пилотами реактивных ранцев. Правда, нюанс в том, что человечки и их джетпаки подчиняются всем законам физики, поэтому довести их до финиша на каждом уровне не так-то просто. Особенно если параллельно нужно отстреливаться от монстров, спасаться от ловушек и, например, прицельно метать бомбы в преграды.

Bloons Card Storm

Озорные обезьяны теперь перебрались и в карточные игры! Bloons Card Storm — новый проект авторов культовой tower defense стратегии BloonsTD. Игроки могут составлять колоды из более чем 130 карт, которые дополняют уникальные способности четырех героев: судя по всему, игра ближе к Hearthstone, чем к Slay the Spire. А играть можно как против ИИ, так и против живых игроков по Сети.