Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 пригласили геймеров на свой первый стрим 5 ноября

Разработчики из Warhorse Studios объявили, что 5 ноября проведут первый стрим, посвящённый Kingdom Come: Deliverance 2. Его ведущим станет пиар-менеджер студии, а среди показов ожидаются «один или два сюрприза». Интригует? Осталось дождаться начала трансляции.

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Также разработчики ответят на вопросы поклонников и расскажут последние новости. Конечно, самое главное и интересное появится на сайте Игромании. Стоит отметить, что уже ранее в Warhorse раскрывали различные детали будущей новинки. Например, это касается диалогов и гигантского размера сценария.

Напомним, что релиз Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на 11 февраля 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Судя по всему, игру будет защищать Denuvo.

В ожидании у игроков есть возможность оформить предварительный заказ Kingdom Come: Deliverance 2. В российском сегменте Steam это сделать не получится, хотя в игре будет русский текстовый перевод.