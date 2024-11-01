S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone вышла на Nintendo Switch и получила релизный трейлер

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone добралась до Nintendo Switch вскоре после того, как стал известен размер каждой игры из набора. Разработчики показали релизный трейлер, в котором можно увидеть геймплей на гибридной консоли, а также радиальное кольцо для более удобного управления.

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За исключением качества графики S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Nintendo Switch мало чем отличается от аналогичного сборника на PlayStation и Xbox. Оригинальные игры не претерпели серьёзных изменений — для консолей лишь адаптировали управление, поскольку изначально шутер предназначался для прохождения только с клавиатурой и мышью.

Приобрести сборник можно полностью, либо по отдельности. Цена каждой из трёх игр составила 20 долларов. Это всем известные:

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky; S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat; S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Обзорами сборника S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone поделились некоторые издания и блогеры, специализирующиеся на играх Nintendo. Увы, каждая игра из трилогии в лучшем случае работает при 30 кадрах в секунду, а графика была урезана по сравнению с PC и консолями. Особенно это заметно по дальности прорисовки.

Возможно, кто-то из игроков S.T.A.L.K.E.R. на Nintendo Switch вдохновится оригинальной трилогией и захочет пройти сиквел. Ждать осталось недолго — вторая часть выйдет 20 ноября на PC и Xbox Series.