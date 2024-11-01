Закрытие разработчиков Concord назвали попыткой укрепить монопольное положение PlayStation

На днях Sony пришла к решению, что разработчикам Concord из Firewalk Studios пора бы закрываться — по слухам, разработка ныне закрытого шутера стоила свыше 200 миллионов долларов. Решение сократить всю команду раскритиковали в профсоюзной организации Communication Workers of America (CWA).

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Как считают её члены, Sony намеренно распустила несколько студий (включая Firewalk и занимающуюся мобильными играми Neon Koi), чтобы избежать конкуренции на отдельных рынках и обеспечить себе «монопольное положение».

«Решение Sony распустить студии за пределами своего огороженного сада эксклюзивного контента для PlayStation, вместо того, чтобы создавать игры, которые должны конкурировать на очень разнообразном и конкурентном рынке мобильных игр, должно стать предупреждающим знаком о заинтересованности Sony в укреплении своего монопольного положения в индустрии видеоигр», — заявила организация.

Очевидно, что организация также беспокоится о том, что после неудачной Concord в Sony не захотят конкурировать с гигантами среди игр-сервисов. Вместо этого корпорация хочет сосредоточиться на играх PlayStation Studios и привлечь больше игроков к своей платформе.

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В CWA считают, что сотрудники в игровой индустрии должны стремиться к «безопасным коллективным переговорам», чтобы не сталкиваться с неожиданными сокращениями и просить справедливую компенсацию. Что касается Sony, то CWA обратится в антимонопольные органы, чтобы те обратили внимание на последствия «растущей монополии» японской корпорации.

Это не первый случай, когда CWA хочет привлечь к ответственности крупного платформодержателя. Ещё в мае профсоюзная организация потребовала от Microsoft проявить больше «уважения и сочувствия» к сотрудникам, которые пострадали от масштабных сокращений и закрытия студий.