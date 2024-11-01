Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024
Хэллоуин прошел, но это не значит, что его нельзя отпраздновать на следующий день. На случай, если вы вдруг не сидите целыми сутками в новой Dragon Age, мы подготовили традиционную подборку игр на выходные.
Witch It!
В Epic Games Store раздают Witch It! — многопользовательские «прятки» в популярном жанре prop hunt. Игрокам-ведьмам нужно замаскироваться под обычные предметы в деревнях, заколдованных лесах и роскошных дворцах, а охотникам на ведьм — отыскать их. Хотя это не единственный режим игры. Ведьмы также могут соревноваться в поиске специфических предметов — кто быстрее закинул в котел все ингредиенты, тот и победил. Witch It! можно бесплатно забрать до 7 ноября.
Ghostwire: Tokyo
А второй игрой еженедельной раздачи в Epic Games Store стала Ghostwire: Tokyo — паранормальный триллер в декорациях современного Токио и некогда самая ожидаемая игра Tango Gameworks. Население города таинственным образом исчезло, а улицы японского мегаполиса захватили демоны-екаи. Игроку предстоит не только изучить мир фольклора Японии, но и докопаться до истины. Ghostwire: Tokyo также можно бесплатно забрать до 7 ноября, но она может быть недоступна с российских аккаунтов EGS.
CowaCowa: Jinmenken
Необычный японский хоррор, основанный по мотивам городской легенды о дзинменкен — собаке с человеческим лицом. Чтобы отыскать своего друга, пропавшего без вести, протагонисту предстоит изучить жуткий, но при этом весьма симпатичный 2.5D мир, нарисованный вручную. На прохождение игры уйдет не более часа — самое оно для поклонников жанра, еще не отошедших от Хэллоуина.
Hidden Cats — Halloween
Наконец, серия Hidden Cats не могла пропустить Хэллоуин, не подарив нам тематический выпуск. На этот раз умильные котята спрятались в страшном особняке, полном скелетов, тыкв, жутких портретов и других традиционных элементов праздника. Если вы не настроены на хорроры, то это хороший способ расслабиться.