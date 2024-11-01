Игрокам GTA Online предложили сбежать с военной базы после похищения пришельцами

Уже несколько недель в Grand Theft Auto Online продолжается празднование Хэллоуина. Всё началось с добавления режима выживания против зомби, но теперь у игроков появилась ещё одна необычная цель — сбежать с военной базы после похищения пришельцами. Для этого нужно найти одну из летающих тарелок по всему городу и подобраться к ней поближе.

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Тогда НЛО заберёт игрока и он очутится в подвале военной базы Форт-Занкудо вместе с другими товарищами по несчастью. Чтобы выбраться, нужно найти подсказки и восстановить электропитание. В случае успеха наградой станет не только свобода, но и шок-дубинка. Она поможет обезвреживать врагов, не убивая их.

Также за вход в GTA Online до 7 ноября отдают хэллоуинские две футболки, парашютный рюкзак, а также ряд масок. Если же срочно нужны деньги, то пригодятся удвоенные выплаты и опыт за прохождение ограблений из серии «Судный день». А за победу в любых двух противоборствах выдадут бонус в размере 100 тысяч внутриигровых долларов.

Обновился и ассортимент автоклуба и автосалона. В последнем представлены автомобили в эксклюзивных раскрасках с черепами. Также в GTA Online продолжают действовать скидки на хэллоуинский контент: от татуировок и масок до транспорта, который пробудет в магазине лишь ограниченное время.

Что касается подписчиков GTA+ на PlayStation 5 и Xbox Series, то им доступны четверные выплаты в ограблениях серии «Судный день», бесплатная одежда, вездеход HVY Nightshark в уникальной раскраске и не только.