В Epic Games Store стали бесплатно отдавать хоррор Ghostwire: Tokyo авторов Hi-Fi Rush

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз до 18:00 по МСК 7 ноября отдают хоррор Ghostwire: Tokyo и мультиплеерные прятки Witch It. Забрать в России можно только последнюю.

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Ghostwire: Tokyo вышла в 2022 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы. Игроки хвалят необычную атмосферу хоррора, реалистичную демонстрацию Токио и использование сил стихий в битве против мифических существ.

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А релиз Witch It состоялся в 2020 году. Игра также заслужила очень положительные отзывы. Среди ключевых особенностей называют уютный стиль и интересный геймплей. Однако мнение насчёт размера карт разделилось — кто-то посчитал их слишком большими для пряток.

А с 7 ноября начнётся бесплатная раздача Deceive Inc. Шутер с элементами социальной дедукции отдадут и российским пользователям.