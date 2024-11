Авторы симулятора Two Point Museum показали трейлер со сверхъестественными экспонатами

Разработчики из Two Point Studios в канун Хэллоуина поделились свежим трейлером Two Point Museum. Его посвятили сверхъестественным экспонатам, которые получится установить в собственном музее в момент релиза игры в следующем году. Это будут комнаты с привидениями, гигантские растения-хищники, скелеты мифических существ и не только.

Доставать ряд экспонатов придётся не только из различных мест планеты, но и из Преисподней — экспедиции смогут пройти в разлом между мирами. А ещё игроки смогут выбрать в качестве своего музея бывший отель, в котором водятся призраки. В таком случае посетители смогут столкнуться как с двигающимися предметами, так и с самими полтергейстами.

«Исследователи паранормальных явлений настоятельно рекомендуют вам, как куратору музея, следить за тем, чтобы с историческими остатками Преисподней обращались деликатно, уважая тёмную историю реликвий. Вы бы не хотели, чтобы какие-либо связанные с ними сущности затаили обиду, не так ли?», — спрашивают разработчики.

Two Point Museum — новый экономический симулятор авторов Two Point Hospital и Two Point Campus. Игроки возьмут на себя роль куратора музея. Придётся улучшать здание и привлекать посетителей, а также добывать экспонаты. Для этого создана новая механика экспедиций, во время которых сотрудники музея смогут добыть уникальные ценности.

Напомним, что релиз Two Point Museum состоится 4 марта 2025 года на РС, PlayStation 5 и Xbox Series. Однако уже сейчас можно оформить предзаказ. Увы, как минимум в момент выхода в игре не будет русского перевода, а сама она недоступна в российском сегменте Steam.