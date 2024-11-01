В Helldivers 2 появилась премиальная заслуга «Блюстители правды»

Вслед за крупным патчем с балансными правками в Helldivers 2 появилась очередная премиальная заслуга. Она получила название «Блюстители правды» (Truth Enforcers). Адские Десантники, купившие варбонд, смогут доносить правду (по версии Супер-Земли) с помощью новинок в арсенале.

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Например, пистолет PLAS-15 «Верный» стреляет плазменными снарядами и может работать в полуавтоматическом режиме, выдавая мощные одиночные выстрелы после зарядки. А помповый дробовик SG-20 «Стоп» сможет как оглушить врагов, так и пробить их броню с помощью разных типов снарядов. Подборку оружия завершает пистолет-пулемёт SMG-32 «Взыскание» с эффектной перезарядкой, сопровождающейся хлопком.

Чтобы быть самым модным на полях сражений, пригодится новая броня. Это элегантная белая UF-16 «Инспектор», а также официозная UF-50 «Кровавая гончая» в красных тонах. К обоим комплектам прилагается собственный плащ, завершающий образ. При желании в новые цвета можно раскрасить уже существующее снаряжение: капсулы, экзокостюмы и «Пеликана-1».

А ещё получится воспользоваться усилителем «Смертельный рывок». Он поможет запросто добежать до спасительной точки, даже если закончилась выносливость. Загвоздка в том, что за второе дыхание придётся расплатиться собственным здоровьем.

Завершает набор особая эмоция «Вольно». Адский десантник становится в стоическую и командирскую позу. Купить набор «Блюстители правды» можно за суперкредиты на PC и PlayStation 5.