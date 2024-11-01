В GOG стартовала бесплатная раздача квеста Return of the Phantom
В магазине GOG стартовала бесплатная раздача детективного квеста Return of the Phantom по мотивам сюжета знаменитого «Призрака оперы».
Пользователи возьмут на себя роль инспектора Рауля Монтанда, которому нужно поймать того самого Призрака — раскрыв тайны прошлого, чтобы предотвратить трагедии в настоящем.
Изначально оригинальная игра появилась в 1993 году, причём за сценарий отвечал один из авторов книг про Джеймса Бонда — Рэймонд Бенсон. Сама история представляет «новый взгляд» на знаменитый сюжет, когда Призрак внезапно снова объявился на сцене.
В процессе прохождения игрокам нужно будет искать улики, которые помогут найти им ответы на тайны. Кроме того, пользователи буквально отправятся в прошлое, чтобы исследовать катакомбы Оперы.
Игра была полностью озвучена, к тому же приключение обладает атмосферным саундтреком. Сама раздача в GOG будет актуальна до 16:00 МСК 3 ноября.