В GOG стартовала бесплатная раздача квеста Return of the Phantom

В магазине GOG стартовала бесплатная раздача детективного квеста Return of the Phantom по мотивам сюжета знаменитого «Призрака оперы».

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Пользователи возьмут на себя роль инспектора Рауля Монтанда, которому нужно поймать того самого Призрака — раскрыв тайны прошлого, чтобы предотвратить трагедии в настоящем.

Изначально оригинальная игра появилась в 1993 году, причём за сценарий отвечал один из авторов книг про Джеймса Бонда — Рэймонд Бенсон. Сама история представляет «новый взгляд» на знаменитый сюжет, когда Призрак внезапно снова объявился на сцене.

В процессе прохождения игрокам нужно будет искать улики, которые помогут найти им ответы на тайны. Кроме того, пользователи буквально отправятся в прошлое, чтобы исследовать катакомбы Оперы.

Игра была полностью озвучена, к тому же приключение обладает атмосферным саундтреком. Сама раздача в GOG будет актуальна до 16:00 МСК 3 ноября.