Тодд Говард изначально не хотел брать Троя Бейкера на роль Индианы Джонса

Глава Bethesda Тодд Говард поначалу не хотел брать актёра Троя Бейкера на роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle.

© скриншот

По словам самого Бейкера, во время первой встречи Говард прямо заявил, что у студии есть свои планы относительно кастинга на роль Индианы.

Мы посчитали, что для этой игры и временного периода, в которой она разворачивается, стоит расширить сеть поиска [актёров].

Прослушивание на роль Индианы прошли сотни артистов, однако в итоге тому же Говарду пришлось признать, что роль должна отойти Бейкеру:

Да будет тебе известно, что мы провели «слепой» тест, и люди каждый раз выбирали тебя.

После получения роли Бейкер, кстати, купил настоящий кнут и начал практиковаться с ним с помощью каскадёра Дока Дюэма («Джанго освобождённый»).

И заодно актёр посчитал, что для образа Индианы он обязан уметь управлять мотоциклом и скакать на лошади.

Оценить работу Бейкера в роли знаменитого археолога можно будет уже 9 декабря на PC и Xbox Series, а пользователям PS5 придётся подождать до весны следующего года.

В сети ранее появились превью игры от журналистов, которые остались в восторге от увиденных результатов. Команда самой игры, кстати, нацелена на поддержку 60 FPS для Xbox Series X и Series S.