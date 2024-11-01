Dragon Age: The Veilguard стала доступна на PS5, Xbox Series и ПК

Состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard на ПК, PS5 и Xbox Series. Продолжение серии фэнтезийных RPG уже доступны для игры фанатам по всему миру.

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В целом, критики приняли новую часть франшизы отлично. Реценгзенты выделяют качественных персонажей, проработанный сюжет и вариативность, которая зависит от действий игроков. Некоторые даже назвали новую Dragon Age претендентом на награду «Игра года».

Ключевая роль в сюжете отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.