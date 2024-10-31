В начале прохождения Metro Awakening получится увидеть быт в метро и расстрелять мутантов

В сети появилась запись с началом прохождения Metro Awakening для виртуальной реальности. Первые семь минут будут наполнены различными событиями, но сперва игроки смогут взглянуть на быт жителей метро. Люди на станции общаются на житейские темы и греются у костра. При желании можно побыть в своей комнате и даже собственноручно поиграть на гитаре — спасибо VR-гарнитуре.

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Однако совсем скоро предстоит первая перестрелка. Игроки встанут за стационарный пулемёт и начнут расстреливать мутантов, пребывающих из туннелей. Однако мутанты проникли глубже. Из-за этого нужно подорвать выход на поверхность, однако главный герой не успевает отбежать достаточно далеко и получает ранение.

Ролик завершается тем, что игроку приходится закрыть проход в туннель ради спасения. Снаружи остались его знакомые, которых заживо пожирают мутанты. В крайне трогательной сцене персонаж прислоняется к воротам и мучается от звуков того, как его товарища разделывают монстры.

Также ранее разработчики опубликовали ряд коротких видеороликов. В них демонстрируют разные моменты и мелочи из Metro Awakening. Например, получится взглянуть на мелких и противных пауков, на автомат Калашникова, продвинутый арбалет и не только.

Напомним, что ранее Metro Awakening уже получала достаточно длинный геймплейный ролик. В нём показали скрытное прохождение одной из локаций и встречу с мутантом.

Релиз Metro Awakening состоится 7 ноября. История происходит ещё до событий оригинальной Metro 2033 — врач должен отыскать свою больную жену и лекарства для неё. Историю написал создатель вселенной «Метро», а виртуальная реальность позволит крайне реалистично взаимодействовать с окружением.