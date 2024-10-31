С релизом дополнения Ode to Castlevania для Vampire Survivors началась охота на вампиров

Состоялся релиз дополнения Ode to Castlevania для Vampire Survivors. Оно доступно на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а до 7 ноября действует скидка в 10%. Из названия очевидно, что новый аддон отдаёт честь культовой серии Castlevania. Увидеть геймплей DLC можно в релизном трейлере.

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Наполнение Ode to Castlevania оказалось крайне обширным. В нём покупателей ждут свыше 20 играбельных персонажей с вариациями набора оружия, а также самый крупный в истории игры этап — замок Дракулы с секретами, опасными монстрами и боссами. А в борьбе против них поможет заметно расширенный арсенал.

Всего дополнение привносит в Vampire Survivors более 40 новых видов оружия. Это будут как привычные типы вооружения, так и совсем новые, вроде хлыстов. Фанаты Castlevania также должны быть рады возможности воспользоваться снаряжением Алукарда.

Напоследок дополнение приправлено заметно расширенным саундтреком. Свыше 30 новых треков стали ремиксами известной по серии Castlevania музыки.

Однако 31 октября место нашлось и бесплатному обновлению. Свежий патч 1.12 привносит в Vampire Survivors меню с выбором альбомов и музыки, увеличение масштаба карты и улучшение оптимизации. Планы на будущее развитие игры также остались большими. Будущие обновления и DLC будут выходить реже, зато порадуют поклонником своим наполнением.