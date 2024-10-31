В Таджикистане запретили две популярные компьютерные игры

Владельцам компьютерно-игровых центров в Душанбе запретили распространять видеоролики и игры, содержащие аморальный и насильственный контент. Об этом сообщает УМВД по столице Таджикистана в официальном Telegram-канале.

В частности, речь идет о таких популярных играх, как Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). Министерство культуры Таджикистана пришло к выводу, что они содержат элементы насилия, жестокости, убийств и грабежей.

По словам правоохранителей, некоторые подростки, которые играют в подобные игры, «оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления». Власти призвали граждан контролировать своих детей и не допускать их к играм, пропагандирующим насилие.

22 октября «Известия» сообщили, что диски с игрой Silent Hill 2 Remake, эксклюзивом для PlayStation 5, появились на российских маркетплейсах. Средняя цена составляет порядка 7 тыс. рублей. В других странах игра стала доступна уже 8 октября.