Игры GTA и Counter-Strike запретили в Таджикистане

Игры GTA и Counter-Strike оказались под запретом на территории Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба управления министерства внутренних дел по столице страны Душанбе.

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В ведомстве сослались на экспертизу министерства культуры Таджикистана, которая показала, что в указанных играх содержатся «элементы насилия, убийств и грабежей». В МВД страны напомнили, что распространение игр и видеороликов, носящих насильственный и аморальный характер, строго запрещено.

Запрет коснулся игровых клубов, однако соблюдать его посоветовали и родителям подростков, поскольку дети порой совершают преступления, повинуясь негативному влиянию. В полиции Таджикистана предупредили, что будут проводить проверочные мероприятия и рейды.

Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что за последствия от таких игр, как популярная в мессенджере Telegram Hamster Kombat, следует вводить уголовную и административную ответственность.