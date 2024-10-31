В свежих роликах оценили графику Red Dead Redemption на PC и ремастера Horizon Zero Dawn

Октябрь выдался крайне плотным на свежие релизы. Конец месяца, помимо грядущей Dragon Age: The Veilguard, успел порадовать компьютерных игроков долгожданным портом Red Dead Redemption. Именно его сравнение с версией для PlayStation 5 можно увидеть в свежем ролике.

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Изначально игра вышла на PlayStation 3 и Xbox 360, но порты для актуальных консолей и PC мало чем отличаются от оригинальной версии. Различия между PC-портом и версией для PS5 также оказались крайне незначительными даже в плане дальности прорисовки. Однако есть некоторые отличия в освещении: на PC цветовая гамма оказалась темнее, что приближает Red Dead Redemption к оригинальному релизу.

В целом же Red Dead Redemption на PC отличается лишь поддержкой технологий апскейла, нативным разрешением, возможностью настроить графику и неограниченной частотой кадров. На PS5 же есть лишь два режима — на 30 FPS и на 60 FPS.

А сегодня вечером на PC состоится релиз Horizon Zero Dawn: Remastered — на PlayStation 5 игра уже доступна. Обновлённую версию решили сравнить с оригинальной игрой. Различия оказались значительными, да и журналисты успели похвалить ремастер за улучшенную графику.

Во-первых, разработчики ремастера из Nixxes Software качественно переработали освещение — теперь игра выглядит на уровне Horizon Forbidden West. Также в мире появилось больше дополнительных деталей, вроде проработанных кувшинок в воде, а листва стала более реалистичной.

Сейчас ремастер Horizon Zero Dawn можно предзагрузить в Steam. Также компьютерным игрокам стоит ознакомиться с расширенными системными требованиями.