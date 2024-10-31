К Payday 3 выпустили обновление с новыми масками и издание Year 1 Edition
Deep Silver и разработчики из Starbreeze Studios продолжают праздновать первую годовщину кооперативного шутера Payday 3.
Для игры выпустили свежее обновление, которое привносит с собой «совершенно новый вид пользовательского интерфейса, Host Kick, VoIP и многое другого».
А ещё в его состав вошли новые маски и доступ к ряду наград Twitch Drops.
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Кроме того, разработчики выпустили новое издание Payday 3: Year 1 Edition.
Вместе с базовой игрой в его состав вошли все крупные дополнения и множество бесплатных обновлений и улучшений, которые вышли за первый год существования игры. Year 1 Edition пришло на смену Gold Edition.
Состав Payday 3: Year 1 Edition
- Базовая игра Payday 3
- Сезонный пропуск Payday 3 Year 1 с четырьмя комплектами DLC: «Ошибка синтаксиса», «Люди в синем», «Спасение Хьюстона» и «Страх и жадность».
- Набор «Проповедник»
- Набор «Бродяга»
- Набор «Тяжеловес»
- Набор «Убийца»
- Образ «На расслабоне»
- Маска «Темный стерлинг»
- Маска «Оскал свободы» и Золотые перчатки