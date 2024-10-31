Microsoft назвала Call of Duty: Black Ops 6 крупнейшим релизом в истории серии

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил о том, что Call of Duty: Black Ops 6 стала крупнейшим релизом в истории серии.

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Новинка, по его словам, установила рекорд по количеству игроков и по количеству подписчиков Game Pass в день запуска. Не забыл Наделла и про другие платформы, упомянув рост продаж более чем на 60%.

«Продажи на PlayStation и Steam также выросли более чем на 60% в годовом исчислении. Это отражает нашу стратегию по удовлетворению геймеров там, где они играют…», — поделился Наделла.

Доходы Microsoft от игр за квартал, который завершился сентябрём 2024 года, выросли на 43% в годовом исчислении. Рост полностью обеспечила Activision Blizzard.

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября на PC, PlayStation и Xbox, включая подписку Game Pass. В Steam новинка значительно увеличила пиковый онлайн Call of Duty и получила «смешанный» рейтинг.

Первый сезон Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone начнётся 14 ноября. Activision обещает «колоссальное количество бесплатного контента». А уже завтра Black Ops 6 получит карту Nuketown.