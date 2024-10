Креативный директор Marvelʼs Wolverine ушел в Xbox Game Studios делать Perfect Dark

Креативный директор Marvel’s Wolverine Брайан Хортон ушёл из Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment этим летом. Теперь он работает в Xbox Game Studios, где занимается аналогичную должность и трудится вместе с The Initiative над Perfect Dark (2025).

© скриншот

Новым креативным директором Marvelʼs Wolverine стал Маркус Смит, работавший над Marvelʼs Spider-Man, Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvelʼs Spider-Man 2.

А ещё у Marvelʼs Wolverine появился новый геймдиректор — Майк Дейли, который пришёл на смену Кэмерону Кристиану. Последний остаётся в Insomniac, но на другой роли. Дейли же был ведущим дизайнером Marvelʼs Spider-Man и Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales, а также геймдиректором Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvelʼs Spider-Man 2.

По данным журналиста Game File Стивена Тотило, изменения в руководстве Marvelʼs Wolverine обусловлены творческими решениями. SIE подтвердила новые назначения, но отказалась комментировать стоящую за ними причину.

Marvelʼs Wolverine анонсировали небольшим тизером в 2021 году. В 2023 году произошла масштабная утечка документов Insomniac, в ходе которой были раскрыты сюжет игры, основные актёры и другая информация.

По слухам, Sony готовит полноценную демонстрацию Marvelʼs Wolverine.

Что до перезапуска Perfect Dark, то у него нет даты релиза. Игру анонсировали ещё в 2020 году, а первые геймплейные кадры новинки показали на шоу Xbox Games Showcase 2024.

По словам представителя Microsoft Gaming, Брайан Хортон «привнесёт свой богатый опыт в предстоящую перезагрузку классической серии о секретных агентах».

Хортон присоединился к Insomniac Games в 2018 году и участвовал в разработке Spider-Man для PS4 в роли директора по дизайну.

В своё время он также успел поработать в Electronic Arts, DreamWorks Interactive, The Collective, Vivendi, Crystal Dynamics, где трудился над перезапуском игровой серии о Ларе Крофт и руководил Rise of the Tomb Raider, и Infinity Ward, где он приложил руку к Call of Duty: Infinite Warfare.