Создатели зомби-боевика Nakwon Last Paradise показали альфа-версию игры

Разработчики симулятора выживания в зомби-апокалипсисе Nakwon Last Paradise показали небольшой ролик с геймплеем и скриншоты из альфа-версии игры.

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В комментариях под видео фанаты обсуждают, как сильно ждут следующее тестирование игры. Впервые оно проводилось в декабре прошлого года, и на основе собранных отзывов разработчики улучшили свой проект. Среди обновлений: возможность кастомизации персонажа, новые уровни, жилье, новые виды зомби, новый интерфейс, измененная механика боя и внедрение системы навыков.

Nakwon Last Paradise анонсировали в сентябре прошлого года. Игра разворачивается в апокалиптичном Сеуле, по улицам которого ходят зомби. Игроку предстоит сразиться не только с живыми мертвецами, но и другими выжившими — мультиплеерный экшен может вместить в матче до 16 человек. Чтобы заработать на жилье, еду и экипировку, им придется аккуратно обыскивать опасные территории и выполнять различные задания.

Важно отметить, что ранее разработчиками игры указывалась студия Mintrocket, более известная по казуальному приключению Dave the Diver. Однако ввиду масштабности работы команда, ответственная за Nakwon Last Paradise, была переведена в Nexon. Об этом сообщил генеральный директор Mintrocket Чжэхо Хван на официальном YouTube-канале студии.