Игроки Baldurʼs Gate 3 скачали уже более 50 млн модов
Игроки Baldur’s Gate III скачали уже более 50 миллионов модов с момента выхода седьмого патча. Напомним, что в начале октября игроки скачали более 22 миллиона модов.
Как пишут разработчики, «десять тысяч загрузок пришлось на мод, который меняет имя Иссохшего на «Костлявого папочку».
Together, you've downloaded more than 50 million mods since Patch 7 introduced modding support!Apparently 10,000 of those downloads were you renaming Withers to Bone Daddy.So, uh, glad we could facilitate that. pic.twitter.com/zqNHpdyr6I
— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) October 30, 2024
Седьмой патч вышел 5 сентября на PC, а 1 октября — на консолях. C его помощью игра начала поддерживать моды, а инструмент для их создания позволяет создавать новые предметы, изменять внешность персонажей и подстраивать интерфейс под себя. Возможностям модов поразился даже глава Larian Studios Свен Винке, когда в ролевую игру добавили вид от первого лица.