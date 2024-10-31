Игроки Baldurʼs Gate 3 скачали уже более 50 млн модов

Игроки Baldur’s Gate III скачали уже более 50 миллионов модов с момента выхода седьмого патча. Напомним, что в начале октября игроки скачали более 22 миллиона модов.

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Как пишут разработчики, «десять тысяч загрузок пришлось на мод, который меняет имя Иссохшего на «Костлявого папочку».

Together, you've downloaded more than 50 million mods since Patch 7 introduced modding support! Apparently 10,000 of those downloads were you renaming Withers to Bone Daddy. So, uh, glad we could facilitate that. pic.twitter.com/zqNHpdyr6I

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) October 30, 2024

Седьмой патч вышел 5 сентября на PC, а 1 октября — на консолях. C его помощью игра начала поддерживать моды, а инструмент для их создания позволяет создавать новые предметы, изменять внешность персонажей и подстраивать интерфейс под себя. Возможностям модов поразился даже глава Larian Studios Свен Винке, когда в ролевую игру добавили вид от первого лица.