В новом трейлере Little Nightmares 3 показали антагониста игры

Bandai Namco и Supermassive Games показали новый трейлер приключенческого платформера Little Nightmares 3. Он посвящен одному из будущих антагонистов игры.

Персонажа называют «Наблюдателем» — это страшная пожилая женщина с шестью руками, которая пристально наблюдает за похождениями главных героев из своего темного кабинета на Конфетной Фабрике.

Ранее разработчики показали геймплей игры, а также поделились трейлером о силе дружбы. Летом кооперативное приключение одержало победу на gamescom Awards 2024 в номинации за лучший визуальный ряд.

Little Nightmares 3 выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC в следующем году. Продолжением серии работает студия Supermassive Games, тем временем как создатели предыдущих частей представили свой новый проект — мрачное кооперативное приключение Reanimal.