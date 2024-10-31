CD Projekt объявила, что в начале 2025 года Cyberpunk 2077 доберётся до компьютеров Mac вместе с дополнением Phantom Liberty в издании Ultimate Edition. Как заявляют разработчики, игра будет использовать передовые технологии Apple, что позволило реализовать ряд графических функций, доступных на мощных PC.

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Это генерация кадров, трассировка пути и пространственный звук. Всё это должно обеспечить «захватывающий геймплей» вкупе с «потрясающими визуальными эффектами». Более подробную информацию о предстоящем релизе опубликуют позднее.

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Cyberpunk 2077: Ultimate Edition будет продаваться в Mac App Store. Покупка игры в Steam, GOG и Epic Games Store означает получение версии для Mac абсолютно бесплатно.

Также Cyberpunk 2077: Ultimate Edition уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Стоит отметить, что порт на Mac вовсе не означает, что игра выйдет на других устройствах Apple, таких как iPhone и iPad.

Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty выйдут на Apple Mac в начале 2025 года - фото 1

Напомним, что в разработке находится сиквел Cyberpunk 2077. В его ожидании фанаты должны увидеть больше анимационных воплощений вселенной из-за успеха аниме Cyberpunk: Edgerunners.