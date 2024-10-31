Хоррор Ghostwire: Tokyo и новую Death Note Killer Within раздадут в PS Plus в ноябре

Sony объявила список игр, которые получат подписчики всех тарифов PlayStation Plus в ноябре. С 5 ноября по 3 декабря можно будет забрать на аккаунт:

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Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged (PS4, PS5) — заезды на тюнингованных тачках; Ghostwire: Tokyo (PS5) — хоррор, сделанный авторами Hi-Fi Rush; Death Note: Killer Within (PS4, PS5) — многопользовательская новинка по аниме «Тетрадь смерти».

Отметим, что Ghostwire: Tokyo начиная с 31 октября будут бесплатно отдавать на PC в Epic Games Store. А вот Death Note: Killer Within — грядущая новинка, анонс которой состоялся только сейчас.

Основанная на культовом аниме «Тетрадь смерти» игра будет многопользовательской и напоминает Among Us. В одной сессии смогут принять участие до десяти человек. Игроки смогут стать Кирой и вершить суд на людьми, либо же L — искать улики и попытаться найти Киру. Также будут последователи Киры и следователи — роли распределяются в начале игровой сессии.

Во время фазы действия игроки собирают улики и выполняют задания. А во время фазы встречи они собираются для обсуждения того, кто из них является Кирой. Если L смогут убить во время фазы действия, то победит команда Киры. Если же Киру обнаружат во время встречи, то побеждают L и следователи.

Также игроки смогут украшать своих виртуальных персонажей с помощью шляп, масок, очков и других аксессуаров. Поддерживаться будет как текстовый, так и голосовой чат. Также игра будет доступна на PC — её страница уже появилась в Steam, однако русского языка не будет.