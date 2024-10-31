Директор серии Dying Light рассказал о творческой свободе благодаря PlayStation 5 Pro

Одна из главных фишек PlayStation 5 Pro — технология апскейла PlayStation Spectral Super Resolution. И хотя игроки пока ещё не могут оценить её в действии, директор серии Dying Light Тимон Смектала оказался крайне воодушевлён мощной консолью и PSSR в частности.

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Он рассказал, что Techland лишь начинает открывать для себя возможности PS5 Pro, но консоль уже впечатляет разработчиков. Всё дело в гораздо большем числе возможностей для работы с графикой и увеличении производительности. Это позволит повысить «визуальную достоверность» сложных эффектов, вроде погодных условий, которые должны стать важной частью грядущей Dying Light: The Beast.

«Такая мощь также обеспечивает в целом более плавный игровой процесс при более высоком разрешении, а это очень важно для такой игры, как наша, где высочайший уровень погружения имеет первостепенное значение», — поделился Смектала.

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В свою очередь PSSR в будущем позволит студиям меньше концентрироваться на производительности. Это даст гораздо больше творческой свободы для разработчиков.

«Если то, что предлагает Sony, станет новым стандартом, то PSSR потенциально может оказаться даже более важной технологией, чем прямое увеличение мощности графического процессора, который предоставит консоль», — отметил Тимон.

Возвращаясь к теме Dying Light: The Beast, директор серии отметил, что грядущий шутер будет гораздо больше напоминать игры в жанре survival-horror. Всё дело в более агрессивных зомби и напряжённой атмосфере — для выживания придётся быть находчивым и мыслить стратегически.

Dying Light: The Beast выйдет на PC, PlayStation и Xbox, причём игра достанется бесплатно всем владельцам Ultimate-издания Dying Light 2: Stay Human. Изначально грядущая новинка должна была стать дополнением, но переросла в полноценную игру.