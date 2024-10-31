Авторы Indiana Jones and the Great Circle нацелились на 60 FPS на обеих Xbox Series
Креативный директор Indiana Jones and the Great Circle Аксель Торвениус дал развёрнутое интервью об игре. Он затронул различные темы, в том числе и о старте разработки — всё началось с Тодда Говарда из Bethesda, который придумал основу игры.
Именно он обратился к LucasFilm Games и после получения лицензии на создание игры про Индиану Джонса отправился прямиком к разработчикам из MachineGames — авторам современных частей Wolfenstein. Тодд не ограничился лишь налаживанием связей и стал исполнительным продюсером The Great Circle.
«Мы были очень рады, что нам предоставили возможность поработать над этим, поэтому с самого начала Тодд был включён в проект в качестве исполнительного продюсера. Мы взяли за основу концепции мифа о Великом круге и расширили их до полноценного сценария, одновременно изучая, какие локации мира должны появиться в игре», — рассказал Аксель.
Владельцы прав на франшизу из LucasFilm постоянно остаются на связи с разработчиками и делятся архивными материалами. Например, это фотографии со съёмок фильмов про Индиану Джонса, а также идеи, которые так и не были реализованы.