Стримеры на Twitch начали проходить Dragon Age: The Veilguard за день до релиза игры

Ролевая Dragon Age: The Veilguard выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series только 31 октября, но в сети уже появились записи прохождения. К примеру, прямо сейчас несколько стримеров транслируют игру на Twitch — физические копии для консолей начали рассылать западным покупателям раньше времени.

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Из-за этого стоит опасаться спойлеров о ключевых событиях сюжета. К слову, именно историю и глубокую проработку персонажей журналисты высоко оценили в своих обзорах. А вот об игровом процессе мнения разошлись. Кто-то посчитал его устаревшим, другие же назвали The Veilguard долгожданным «возвращением BioWare».

Именно такую формулировку мечтал услышать креативный директор игры. Он отметил, что производство The Veilguard стало самым трудным в его карьере. А сам глава BioWare заявил, что приём новинки со стороны геймеров будет очень важен для студии. Разработчики хотят доказать свою приверженность качественным проектам.

Издатель в лице Electronic Arts также верит в успех Dragon Age: The Veilguard. Судя по всему, разработчики хорошо постарались даже над технической составляющей. Эксперты Digital Foundry расхвалили компьютерную версию, отметив отсутствие серьёзных проблем и высокую стабильность.