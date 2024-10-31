В обеих частях зомби-боевика Dying Light стартовали события в честь Хэллоуина

Конец октября — жаркая пора для многих игр, в которых появляются тематические события в честь Хэллоуина. Отпраздновать его решили и разработчики из Techland — в серии Dying Light начались ограниченные по времени ивенты с эксклюзивными наградами.

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До 6 ноября игроки первой Dying Light смогут сразиться с украшенными к празднику монстрами. А ещё получится выпить хэллоуинские зелья. Загвоздка в том, что их эффект непредсказуем.

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Гораздо интереснее дела обстоят у Dying Light 2: Stay Human. До 20 ноября в шутере доступен тематический рейд в башню. Разработчики считают, что он получился сложным. Игрокам придётся играть с уже предустановленным набором экипировки, а за каждую смерть можно получить случайный бонус. Во время рейда он будет действовать только на своего владельца, либо же на всю команду, в случае если бонус получил хост рейда.

Также с 6 ноября в рейде появится элитное испытание, когда у врагов увеличатся уровень здоровья и наносимый урон. А с 13 ноября каждому игроку дадут возможность получить новые награды независимо от того, играет он в обычном рейде или элитном.

За сражение с монстрами, захватившими башню, можно получить конфеты. Их получится обменять на эксклюзивные косметические предметы, в том числе из нового набора Van Aiden. В ассортименте специального торговца будут и предметы с прошлогоднего празднования Хэллоуина. Заработанные конфеты навсегда исчезнут 20 ноября.

А ещё вместе с Хэллоуином в Dying Light 2 прибыло обновление 1.19. Разработчики исправили различные баги и добавили новый режим управления для контроллеров в связи с тем, что в этом году в шутере появилось огнестрельное оружие. При желании можно остаться и на стандартной раскладке.