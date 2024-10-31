Sony вновь подтвердила несовмеcтимость PS5 Pro с панелями PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment вновь подтвердила порталу IGN, что панели PlayStation 5 (судя по всему, включая PS5 Slim) не подходят к PS5 Pro.

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Об этом уже было известно, но многие игроки по разным причинам продолжали считать информацию неточной.

Ранее один из пользователей Reddit лично продемонстрировал несовместимость панелей с новой консолью (прим. — это не его консоль), после чего журналисты и обратились за официальным комментарием.

Из нового: Sony заявляет, что в будущем в продаже появятся разные варианты панелей для PS5 Pro.

Напомним, что стоимость PS5 Pro составила 700 долларов, а её релиз намечен на 7 ноября. В блоге PlayStation можно найти материал с разбором игр, которые получат нативную версию для новой консоли.