Игроки станут умной обезьяной в новом хорроре Animal Use Protocol

Разработчики из The Brotherhood (Stasis и Stasis: Bone Totem) анонсировали Animal Use Protocol — необычный хоррор, в котором игроки станут шимпанзе со сверхразвитым интеллектом и попытаются выжить в жуткой научной лаборатории. Первые геймплейные кадры можно увидеть в анонсирующем трейлере, а вот дата релиза не порадует — игра выйдет в середине или конце 2026 года на PC.

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Во время приключений придётся исследовать станцию «Анкоридж». Шимпанзе Пенна хочет освободить подопытных животных, но ей предстоит пройти множество испытаний. Помогать будут устройство для управления гравитацией и крысёнок Трип. Загвоздка в том, что лаборатория заполнена чудовищными мутантами — нужно действовать тихо, чтобы не стать их жертвой.

История будет раскрываться благодаря подсказкам в окружающей среде, а озвученные диалоги помогут погрузиться в повествование. За красоту графики отвечает движок Unreal Engine 5.

У Animal Use Protocol уже есть страница в Steam. Там обещан русский текстовый перевод.