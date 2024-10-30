Игроки станут умной обезьяной в новом хорроре Animal Use Protocol
Разработчики из The Brotherhood (Stasis и Stasis: Bone Totem) анонсировали Animal Use Protocol — необычный хоррор, в котором игроки станут шимпанзе со сверхразвитым интеллектом и попытаются выжить в жуткой научной лаборатории. Первые геймплейные кадры можно увидеть в анонсирующем трейлере, а вот дата релиза не порадует — игра выйдет в середине или конце 2026 года на PC.
Во время приключений придётся исследовать станцию «Анкоридж». Шимпанзе Пенна хочет освободить подопытных животных, но ей предстоит пройти множество испытаний. Помогать будут устройство для управления гравитацией и крысёнок Трип. Загвоздка в том, что лаборатория заполнена чудовищными мутантами — нужно действовать тихо, чтобы не стать их жертвой.
История будет раскрываться благодаря подсказкам в окружающей среде, а озвученные диалоги помогут погрузиться в повествование. За красоту графики отвечает движок Unreal Engine 5.
У Animal Use Protocol уже есть страница в Steam. Там обещан русский текстовый перевод.