Журналисты оценили Horizon Zero Dawn Remastered на уровне оригинал

Пресса поделилась своими оценками Horizon Zero Dawn: Remastered. На Metacritic версия для PlayStation 5 получила 87 баллов на основе 22 оценок. Для сравнения, оригинальную игру 2017 года для PS4 оценили на 89 баллов.

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Журналисты сошлись во мнении, что Nixxes Software в очередной раз отлично проделала свою работу по улучшению технической составляющей, а сама игра до сих пор прекрасно ощущается.

Например, автор Push Square оценил «исключительное» качество изображения и стабильные 60 FPS. Разработчики не только улучшили графику, качество текстур и детализацию мира, но и добавили современные звуковые технологии. Также рецензент обратил внимание, что история Zero Dawn гораздо более концентрированная, нежели в Forbidden West.

«Horizon Zero Dawn — один из самых выдающихся проектов Sony за последние десять лет, и этот превосходный ремастер от Nixxes делает его одной из самых красивых игр на PS5. Хотя побочные квесты и вспомогательный контент не совсем соответствуют сиквелу, более сфокусированный сюжет, возможно, лучше, чем у его преемника, и в этом обновлённом формате игра представлена почти безупречно», — посчитали в Push Square.

Сравнение ремастера и оригинала

Аналогичного мнения придерживаются в GamingTrend. Рецензент оценил не только визуальные улучшения и повышенную производительность, но и опции доступности и качества жизни из Horizon Forbidden West. Было отмечено, что вес игры увеличился вдвое по сравнению с оригиналом — до 85,18 ГБ.

«Nixxes проделали фантастическую работу над этим ремастером во всех отношениях: визуальном, звуковом и техническом. Просто помните, ребята, что это Horizon Zero Dawn, а не Horizon Forbidden West. В первой игре нет аэроплана, так что не прыгайте со скал навстречу своей смерти!», — заявил автор GamingTrend.

Релиз Horizon Zero Dawn: Remastered состоится 31 октября на PC и PlayStation 5. Разработчики уже раскрыли расширенные системные требования для компьютеров.