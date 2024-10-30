В хорроре The Outlast Trials появились награды и событие в честь Хэллоуина

В кооперативном хорроре The Outlast Trials стартовало временное событие Geister. Оно уже проходило ранее, а в этом году вернулось в двух этапах. Они пройдут в следующие даты:

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Первый этап — с 29 октября по 12 ноября; Второй этап — с 12 по 26 ноября.

На каждом из этапов игроки должны выполнять различные задания. Доступ ко второму этапу откроется после выполнения всех предыдущих заданий — за успешное достижение целей игроки получают жетоны. Их можно потратить как на прошлогоднюю коллекцию Geister, так и на совершенно новую косметику.

Как и все события в The Outlast Trials, проект Geister связан с очередным правительственным экспериментом. Игрокам придётся столкнуться с «галлюцинаторной терапией» и её усиленными эффектами. Помимо скрытия имён игроков и появления «самозванцев», событие предлагает более разъярённых противников и задание по добыче органов.

Награды за событие Geister будут эксклюзивными и пропадут после его окончания. Вероятно, новинки вернутся в следующем году вместе с предметами из 2023 года. Но в обновлении не обошлось и без другого контента.

Например, это новое МК-Испытание, в котором нужно уничтожить определённое число ящиков за заданное время. А ещё в безопасной комнате получится сыграть в новую мини-игру. Также не обошлось без правок в баланс и исправления багов — ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.