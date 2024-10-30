Герой сражается с ордой монстров во вступительном ролике The First Berserker: Khazan

Создатели ролевого боевика The First Berserker: Khazan показали вступительный ролик из игры, где герой Хазан сражается с толпой монстров.

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Ему удаётся уничтожить опасных тварей, однако следом персонажа пленят некие сущности, которые к тому же вселяются воителя и пробуждают новую волну его ярости.

Сюжет новинки рассказывает о двух героях, которые спасли свою империю от жестоких врагов. Однако протагониста ложно обвинили в предательстве и изгнали из родных земель, предварительно устроив ему пытки.

Судя по всему, в ролике заодно показывают и второго персонажа, который ранее был союзником Хазана — Озму.

Игра разворачивается во вселенной Dungeon & Fighter, а самим пользователям нужно будет сражаться с разными солдатами, монстрами и другими тварями. Новинка была вдохновлена франшизой Dark Souls и похожими творениями.

В процессе прохождения потребуется прокачивать героя и использовать различные тактики боя, чтобы выходить победителем в разных сражениях.

Недавно у игры прошёл технический тест, который устраивали для пользователей PS5 и Xbox Series.а

Релиз The First Berserker: Khazan состоится в начале 2025 года — игра посетит не только консоли, но и PC.