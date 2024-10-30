Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 вышли на протест из-за условий работы
Создатели Call of Duty: Black Ops 6 из отдела по контролю качества в штате Миннесота вышли на протест из-за условий работы в Activision.
Сотрудникам ещё в январе сообщили о необходимости вернуться в офис — до этого они несколько лет подряд работали из дома (и в гибридном формате). Тогда решение Activision раскритиковали, назвав его «мягким увольнением».
25 октября, сотрудники заручились поддержкой организации Работников связи Америки (CWA) — и решили протестовать. В CWA заявили, что в офис заставляли возвращаться даже тех людей, у которых были серьёзные проблемы со здоровьем — и доктора рекомендовали им работать из дома.
Незадолго до протеста группа рабочих ABetterABK выпустила заявление, где отметила, что подход Activision «нанёс урон» сотрудникам-инвалидам и сотрудникам, которые должны работать из дома.
Ещё группа заявила, что их оскорбило недавнее письмо Activision, где был изображён человек с ограниченными возможностями, который работал из дома.
Activision отстаивает интересы разнообразия, равенства и инклюзивности (DE& I), но постоянно подводит нас.
На протест вышло порядка 30 человек — мероприятие решили привязать к релизу BO6, чтобы привлечь дополнительное внимание со стороны общественности. Среди сотрудников, кстати, были и люди, которые работали в прошлом над Call of Duty: Modern Warfare II (2022), причём они занимались этим из дома.
В Activision заявили, что обратили внимание на проблему, однако точных данных по её решению не огласили.
Сама Black Ops 6 пользуется популярностью у игроков — она забрала лидерство в свежем чарте Steam и помогла пиковому онлайну серии. Правда, стартовые продажи новинки в рознице Британии уступили Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).
Но зато в первом сезоне шутера фанатов франшизы ждёт ещё много разнообразного контента.