Разработчики Call of Duty: Black Ops 6 вышли на протест из-за условий работы

Создатели Call of Duty: Black Ops 6 из отдела по контролю качества в штате Миннесота вышли на протест из-за условий работы в Activision.

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Сотрудникам ещё в январе сообщили о необходимости вернуться в офис — до этого они несколько лет подряд работали из дома (и в гибридном формате). Тогда решение Activision раскритиковали, назвав его «мягким увольнением».

25 октября, сотрудники заручились поддержкой организации Работников связи Америки (CWA) — и решили протестовать. В CWA заявили, что в офис заставляли возвращаться даже тех людей, у которых были серьёзные проблемы со здоровьем — и доктора рекомендовали им работать из дома.

Незадолго до протеста группа рабочих ABetterABK выпустила заявление, где отметила, что подход Activision «нанёс урон» сотрудникам-инвалидам и сотрудникам, которые должны работать из дома.

Ещё группа заявила, что их оскорбило недавнее письмо Activision, где был изображён человек с ограниченными возможностями, который работал из дома.

Activision отстаивает интересы разнообразия, равенства и инклюзивности (DE& I), но постоянно подводит нас.

На протест вышло порядка 30 человек — мероприятие решили привязать к релизу BO6, чтобы привлечь дополнительное внимание со стороны общественности. Среди сотрудников, кстати, были и люди, которые работали в прошлом над Call of Duty: Modern Warfare II (2022), причём они занимались этим из дома.

В Activision заявили, что обратили внимание на проблему, однако точных данных по её решению не огласили.

Сама Black Ops 6 пользуется популярностью у игроков — она забрала лидерство в свежем чарте Steam и помогла пиковому онлайну серии. Правда, стартовые продажи новинки в рознице Британии уступили Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

Но зато в первом сезоне шутера фанатов франшизы ждёт ещё много разнообразного контента.