Аудитория The Sims 4 выросла еще на 15 млн игроков за последний год

Electronic Arts рассказала в свежем отчёте о своих последних достижениях в финансах и играх.

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У компании выдался рекордный второй квартал финансового года по объёму чистых поступлений (net bookings). Выручка составила 2,025 млрд долларов.

Главную поддержку оказало всё портфолио серии EA Sports. Как результат, EA повышает годовой прогноз.

Симулятор жизни The Sims 4 продолжает расти и процветать. За последний год к аудитории проекта присоединились более 15 млн игроков. Рост вовлеченности привёл к том, что во втором квартале 2025 финансового года у франшизы The Sims увеличился показатель net bookings, причём выше ожидаемого.

Напомним, что уже завтра, 31 октября, для he Sims 4 выйдет дополнение «Жизнь и смерть».

Франшиза American Football (Madden, College Football) также на пути к тому, чтобы увеличить свой показатель net bookings до 1 млрд долларов к концу марта 2025 года. Общее количество наигранных во втором квартале часов выросло более чем на 140% в годовом исчислении.