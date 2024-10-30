В Electronic Arts работают над решением проблем снижения вовлечённости игроков Apex Legends и отставания по целевым показателям дохода.

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Компания признаёт, что запущенный в августе 22-й сезон геройского шутера не оправдал ожиданий, и изменения в структуре боевого пропуска не привели к «росту монетизации».

Но EA настроена позитивно и верит, что со временем может вернуть бизнес к росту. По словам генерального директора Эндрю Уилсона, «для обеспечения значительного роста аудитории и повторного вовлечения требуются крупные систематические изменения».

«Мы продолжим задействовать и расширять контент в интересах нашего глобального сообщества, работая над более значительными, инновационными изменениями в будущем», — пояснил Уилсон.

Electronic Arts планирует крупные изменения для Apex Legends в попытке вернуть игроков - фото 1

При этом создавать перезапускать Apex Legends, «создавая что-то вроде версии Apex 2.0» никто не собирается. Если понаблюдать за играми-сервисами, то становится ясно, что, как правило, «вторые версии» почти никогда не добивалась такого же успеха, как первые.

«Поэтому сейчас наша цель заключается в том, чтобы продолжать поддержку уже имеющейся глобальной базы игроков и предоставлять им новый инновационный и креативный контент с каждым новым сезоном… При этом новые вещи не должны приводить к тому, чтобы игроки отказывались от достигнутого прогресса и других вложений в существующую экосистему», — подытожил Уилсон.

В EA уверены, что команда сможет создать для Apex Legends «дополнительные возможности взаимодействия игроков в различных режимах», которые, «выходя за рамки текущей базовой механики», не потребуют разделения на две игры.