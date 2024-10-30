В Digital Foundry расхвалили версию Dragon Age: The Veilguard для PC

Технический специалист Digital Foundry Алекс Батталья протестировал версию Dragon Age: The Veilguard для PC и остался очень доволен её качеством. Главное из обзора:

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PC-версия на самых высоких настройках намного превосходит версию для PS5 в плане общей полировки, производительности и масштабирования; за время прохождения не было замечено каких-либо статтеров и других проблем, которые, к примеру, наблюдались в ремейке Dead Space на том же движке Frostbite; предварительная компиляция шейдеров длилась около 4 минут на Ryzen 7 7800X3D, и около 10 минут на Ryzen 5 3600; игра выдаёт в целом стабильные FPS практически в каждой сцене; PC-версия предлагает гибкое меню графических настроек, в котором сразу можно посмотреть принимаемые изменения и ознакомиться с информацией о дополнительной нагрузке.

Dragon Age: The Veilguard выходит уже 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. У игры много хороших оценок, поэтому EA верит в успех релиза.