Activision обещает много контента в первом сезоне Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone

Компания Activision подтвердила, что первый сезон Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone начнётся 14 ноября.

© скриншот

Игроков ждёт «колоссальное количество бесплатного контента», в том числе новые мультиплеерные карты и режимы, «ужасающая» новая карта для зомби-режима, а также внедрение в Warzone продвинутой системы передвижения Omnimovement, оружия из Black Ops 6 и не только.

© скриншот

Кроме того, Call of Duty: Warzone на старте первого сезона получит новую карту «Возрождения» под названием Area 99, основанную на Nuketown.

Напомним также, что вчера для Call of Duty: Black Ops 6 вышел режим Infected. А в эту пятницу состоится релиз карты Nuketown, которой посвятили свежий трейлер.