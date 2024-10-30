У EA есть причины верить в успех Dragon Age: The Veilguard

Electronic Arts действительно верит в успех Dragon Age: The Veilguard. И на то есть определённые причины, о которых генеральный директор компании Эндрю Уилсон рассказал во время квартального звонка инвесторам.

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Это и мастерство BioWare как разработчика игр в жанре RPG, и отсутствие конкуренции среди однопользовательских AAA-проектов, и «невероятно сильные» отзывы.

«Когда мы думаем о том, что может предложить Veilguard прямо сейчас, то мы думаем о легендарной студии BioWare, легендарной IP Dragon Age и команде, которая потратила дополнительное время на создание богатого мира, интересных персонажей и захватывающей истории», — рассказал Уилсон.

Уилсон подчеркнул, что «ещё слишком рано предсказывать результаты» релиза, но сам он чувствует, что у Dragon Age: The Veilguard есть необходимые «прорывные возможности».

«Команда действительно воодушевлена тем, что им удалось создать. И я чувствую, что да, у игры есть прорывные возможности», — подытожил Уилсон.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила хорошие оценки журналистов и другую похвалу, но не все разделили восторг.

Руководитель BioWare Гэри Маккей признаёт, что релиз The Veilguard действительно важен для будущего студии. А креативный директор Джон Эплер обрадовался, что журналисты называют грядущую новинку «возвращением BioWare».