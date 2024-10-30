NetherRealm объявила даты появления в Mortal Kombat 1 маньяка Призрачное лицо из «Крика»

Культовый персонаж Гоустфейс/Призрачное лицо из франшизы «Крик» появится в файтинге Mortal Kombat 1 уже в следующем месяце:

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19 ноября — ранний доступ для обладателей всех изданий, кроме стандартного (Khaos Reigns Expansion, Khaos Reigns Bundle, Khaos Reigns Kollection); 26 ноября — полноценный релиз.

Напомним, что в сентябре для Mortal Kombat 1 вышло сюжетное дополнение Khaos Reigns с анималити и новыми бойцами. Кроме Гоустфейса, в состав Kombat Pack 2 также вошли Нуб Сайбот, Сайракс, Сектор, T-1000 и Конан-варвар.

Файтинг Mortal Kombat 1доступен на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Продажи игры превышают 4 млн копий.