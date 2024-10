Ubisoft выпустит второе сюжетное DLC для Avatar Frontiers of Pandora 26 ноября

Разработчики Avatar: Frontiers of Pandora анонсировали выход второго сюжетного дополнения. Оно будет называться Secret of The Spires, а его релиз назначен на 26 ноября. Игроки смогут насладиться захватывающими воздушными сражениями над Башнями Облачного Леса — живописной горной зоной Пандоры.

© скриншот

Предыдущее сюжетное DLC, The Sky Breaker, вышло 16 июля этого года в рамках сезонного пропуска. В дополнении игроки столкнулись с загадочной угрозой на фестивале Наʼви, получили доступ к новым локациям и встретили новых врагов.

© скриншот

Avatar: Frontiers of Pandora — приключенческий боевик от первого лица, основанный на фильме «Аватар» Джеймса Кэмерона. Бывший эксклюзив лаунчера Ubisoft вышел 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox, а летом этого года стал доступен на платформе Valve.

Игра не смогла впечатлить критиков — её хвалят за потрясающий инопланетный мир, однако миссии оказались слишком скучными и однообразными. В Steam игра собрала смешанные отзывы: в негативных рецензиях игроки жалуются на плохую оптимизацию, баги и заурядный геймплей, скопированный из Far Cry.