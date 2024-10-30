Sony распустила Firewalk Studios после провала Concord

В начале сентября компания объявила об отключении игровых серверов Concord — спустя две недели после релиза провального онлайн-шутера. После этого Firewalk Studios рассматривала планы по перезапуску проекта и продолжала обновлять игру, однако Sony решила окончательно закрыть студию. Concord находилась в разработке около четырёх лет.

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Компания подтвердила эту новость на своём официальном сайте. Герман Хульст, глава Sony Interactive Entertainment, отмечает, что игра не смогла привлечь достаточное количество игроков.

«Жанр PvP-шутеров от первого лица — это конкурентная и постоянно развивающаяся среда. К сожалению, мы не достигли поставленных целей с этой игрой. Мы извлечем уроки из Concord и продолжим развивать наши возможности, чтобы добиться успеха в этой области. Я верю в силу творческих экспериментов […], но для уверенного роста важно поддерживать устойчивые финансовые показатели, особенно в сложной экономической ситуации»

Помимо Firewalk Studios, Sony закрыла ещё одну студию — Neon Koi, которая занималась разработкой мобильных игр. Компания прокомментировала, что выход на другие платформы — это стратегический риск, и что сейчас важнее сосредоточиться на играх, соответствующих уровню PlayStation Studios и способных привлечь больше игроков по всему миру.

Игровые аналитики считают, что шутер бы достиг большего успеха, став бесплатной игрой. Вместо этого проект оценили в 40 долларов, и её тираж предположительно составил всего 25 тысяч копий. Всем пользователям, купившим игру или внутриигровые предметы, вернут деньги.

Тем не менее, Concord все же останется в истории: игре посвятили эпизод в мультсериале Secret Level, премьера которого запланирована на 10 декабря.