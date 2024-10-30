Создатели The Day Before предложили геймерам создать дизайн карты для своей новой игры

Как же авторы провальной The Day Before любят игры! Несмотря на массовую критику и неудачи со своими релизами, студия Fntastic не опускает руки и пытается делать новые проекты, отбиваясь от обвинений в краже ресурсов. А чтобы создать по-настоящему уникальный контент, разработчики организовали творческий конкурс по дизайну карт для очередной новой игры.

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Это не закрытая в декабре The Day Before и не замороженная на неопределённый срок Escape Factory, которая не смогла собрать средства на Kickstarter. Речь идёт про Items — многопользовательский хоррор в стиле prop hunt (охота на предметы). Карта победителя попадёт в игру в одном из обновлений, однако с призами случился казус.

Изначально Fntastic подтвердила, что карта победителя конкурса попадёт в игру с упоминанием его имени, а сам счастливчик получит бесплатную копию Items. Это взбесило немногих, кто с интересом следит за жизнью студии — они пожаловались на то, что разработчики используют бесплатную силу для создания игры.

Внимание на ситуацию обратили даже западные издания. Одному из таких представитель Fntastic подтвердил, что победитель конкурса получит денежную компенсацию с неназванной суммой. Было ли это задумано изначально, или же в студии пошли на такой шаг лишь из-за критики? Вопрос риторический.